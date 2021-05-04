شرطة بغداد تستقدم متجاوزين على أراض تابعة للدولة

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، استقدام ستة متجاوزين على أراض تابعة للدولة.

وقالت القيادة في بيان إنه "من خلال جمع وتحليل المعلومات وبناءا على اوامر قضائية استقدمت مفارز شرطة امانة بغداد التابعة ل‍قيادة شرطة بغداد ستة متهمين وفق احكام القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ والذي ينص على وجود تجاوز على اراضي تابعة للدولة".

وأشارت إلى أنه "تم تدون أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا وعرض الكيفية امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".