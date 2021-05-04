نائبة : زيارة وزير الدفاع التركي جرت بعلم الحكومة

انتقدت عضو مجلس النواب منار عبد المطلب، الثلاثاء ، زيارات المسؤولين الأجانب للعراق بصورة سرية، فيما أكدت ان زيارة وزير الدفاع التركي الأخير المنتهكة للسيادة جرت بعلم الحكومة.

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي، إن “ العراق يرحب بأي زيارة لأي مسؤول أجنبي لكن الزيارات يجب أن تكون معلنة وليست سرية”.

وأضافت أن “هناك حرج كبير من الزيارات السرية التي يجريها المسؤولين الأجانب للقواعد العسكرية”، مشددة على “ضرورة إفصاح الحكومة عن طبيعة زيارة أي مسؤول أجنبي”.

وأشارت عبد المطلب الى أن “زيارة وزير الدفاع التركي اخلوصي اكار الى قاعدة تركية شمال العراق جرت بعلم الحكومة العراقية”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر أكد في تصريح سابق أن سكوت حكومة مصطفى الكاظمي والإقليم إزاء الخروقات التركية لمناطق شمال البلاد غير صحيح ويحدونا الى التساؤل والشك.