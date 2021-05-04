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النائب عن الفتح محمد البلداوي : تعنت اربيل وراء الانتهاكات التركية للسيادة


حمل النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي الثلاثاء، حكومة اربيل مسؤولية الاحتلال التركي واعلانها انشاء قاعدة عسكرية فيها، مرجحا وجود اتفاق سري بين كردستان وتركيا بشان الاحتلال.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان “الدعوات النيابية والمختصين وحتى الحكومات السابقة اهملت من قبل اربيل بشان ارسال قوات الجيش على الحدود العراقية التركية لمنع تواجد حزب العمال الكردستاني”.

واضاف ان “نشر قوات تركيا واعلانها انشاء قاعدة عسكرية في زاخو تتحمله اربيل وكذلك الصمت الحكومي في بغداد”،

مبينا ان ” بغداد واربيل لم تعملا على نشر قوات عسكرية في مناطق تواجد الاتراك ولا نستبعد وجود اتفاق سري بين تركيا والاقليم حول التواجد العسكري”.

واعلنت السلطات التركية قبل عدة ايام على لسان وزير داخليتها عزمها انشاء قاعدة عسكرية شمالي العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني لتعقبه زيارة وزير الدفاع التركي لقاعدة تركية داخل العراق دون موافقة بغداد

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