وفاة شخص متأثر بحرقه على يد زوجته في ذي قار

توفي شخص من محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابة تعرض لها جراء أقدام زوجته على حرقه وهو نائم.

وقال مصدر محلي إن "الشخص المتوفي يعمل موظفا في مكتب مفوضية انتخابات ذي قار، حيث فارق الحياة اليوم في إحدى مستشفيات مدينة الأهواز الإيرانية بعد نقله من الناصرية لتعرضه لحروق بنسبة 60%".

وبين، أن "زوجته التي أقدمت على حرقه وهو نائم وأقفلت باب الغرفة تعمل معلمة بإحدى مدارس الناصرية الابتدائية، ولا تزال هاربة من السلطات ولم يتم القبض عليها".

وأقدمت امرأة الجمعة الماضي، على إضرام النار في غرفة زوجها بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، وذلك بعد زواجه من امرأة ثانية.

وقال مصدر محلي أن "الزوجة استغلت نوم زوجها فأقدمت على رش الغرفة بمادة النفط وحرقها وأحكام قفل الباب بقوة حتى لا يلوذ بالفرار أثناء نهوضه"، مبيناً أن "الزوج بعد نهوضه من النوم حاول الهرب من غرفة النوم ولكنه لم يستطع فاختبئ في (ثلاجة) الغرفة حتى التهمتها النيران بشكل كلي".

وأضاف، أن "مواطني المنطقة هرعوا لإطفاء النيران في المنزل عندما شاهدوا النيران تخرج من شرفات المنزل، حيث شاهدتهم زوجته وهربت من المنزل إلى مكان مجهول الهوية"، مضيفا أن" قاضي التحقيق أصدر أمر القاء قبض بحق الزوجة وفق أحكام المادة 405‪ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل / الشروع بالقتل".

وبين المصدر، أن " الزوج تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وكانت نسبة حروفه كبيرة جدا، حيث تم نقله لاحقا لمنطقة الاهواز في جمهورية إيران، بعد بلوغ نسبة الحروق في جسده أكثر من 60%".