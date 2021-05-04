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مجلس الوزراء يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام


قرار مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام في العراق.

وقالت المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء صادق في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة باعداد الاصابات في عموم العراق".

ويشمل قرار حظر التجوال الشامل، وفقاً للبيان "غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة".

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