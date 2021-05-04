الدفاع المدني يعلن اخماد حريق داخل مستشفى في كربلاء

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق مخزن داخل مستشفى العباس الأهلي في محافظه كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت من الوهلة الأولى بعد اندلاع حادث حريق داخل مخزن للأدوية واسطوانات الأكسجين في مستشفى العباس الأهلي الواقع مركز محافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت الحريق وعزلت النيران ثم نفذت عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران ومنع اتساعها الى شواغر المستشفى وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وحالت الى عدم تأثر عمل المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمواطنين".