رئيس هيئة الحشد الشعبي: نحتاج اذونات المالية والتخطيط لاعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ان الهيئة تحتاج الى اذونات من وزارتي المالية والتخطيط من اجل اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة، لافتا الى امتلاك الهيئة المبالغ اللازمة لعودة شريحة المفسوخة عقودهم.

وقال الفياض في تصريح صحفي ان “الهيئة لديها فسحة مالية لكننا نحتاج الى التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، حيث لدى الهيئة حل ولايعني ذلك حاجتها الى اموال اضافية”.

واضاف ان “الهيئة بحاجة لاذونات ادارية من الجهات المذكورة لاعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة”.

وبين ان “الهيئة تتكفل بجميع رواتب العائدين الى الخدمة للعام الحالي وبداية العام المقبل اذا تاخر اقرار الموازنة”.