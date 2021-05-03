الامن النيابية: زيارة وزير الدفاع التركي الاخيرة تعد انتهاك لسيادة العراق

وصف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس صروط، الاثنين، زيارة وزير الدفاع التركي لثكنة عسكرية شما البلاد بانها انتهاك لسيادة البلاد.

وقال صروط في حديث صحفي ان” وزير الدفاع التركي يحمل صفة رسمية حكومية ويجب ان يكون دخوله لاراضي العراق من قبل موافقة الحكومة لافتا الى ان زيارته الاخيرة لاحدى ثكنات الجيش التركي في شمال البلاد انتهاك لسيادة العراق”.

واضاف انه “كان الاحرى بوزارة الخارجية العراقية ان تستنكر ماحدث وتخاطب وزارة الخارجية التركية ببيان واضح من اجل انهاء هكذا تجاوزات غير مقبولة لان ليس من المعقول ان تبقى الامور بهذا الاطار دون اي رد دبلوماسي عراقي”.

وكان وزير الدفاع التركي زار احدى ثكنات جيش المنتشرة في اطراف دهوك قبل ايام