صادقون: سيتم اخضاع أمريكا للقانون اذا لم تلتزم مع بغداد بشأن اخراج قواتها

بينت كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، وجود إيجابية ببعض بنود الحوار مع أمريكا

وقال عضو الكتلة، فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي انه” اي شك يتولد لدى الجانب العراقي بشأن نية أمريكا عدم الالتزام ببنود ومخرجات الحوار الثنائي سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية اذا عجزت القوانين والاتفاقيات عن إعادتهم”.

وأضاف، ان” العراق لا ينظر إلى نوايا أمريكا وصدقها وكذبها امر خاص بها وإنما استطاع العراق إلزام اميركا بالخروج من أرضه وهذا اهم شي”.

واشار الى ان” الاتفاقيات والمواثيق الامريكية بمثابة تعهد منها للعراق بترك اراضيه والبقاء على القوات التي يحتاجها للاستشارة والتدريب فقط”.