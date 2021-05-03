الفتح : علاقتنا بالقوى السياسية جيدة ونعمل على تأسيس تحالفات مستقبلية

اكد تحالف الفتح , الاثنين , ان نزوله للانتخابات منفردا فرضه قانون الانتخابات, مبينا ان علاقته بالقوى السياسية وبالأخص الشيعية جيدة جدا وانه يعمل على تأسيس تحالفات سياسية منتجة .

وقال عضو التحالف النائب محمد البلداوي في تصريح صحفي, ان ” قانون الانتخابات الحالي فرض على الكثير من القوى السياسية خاصة القوى الكبيرة والمؤثرة والفاعلة في الشارع الى النزول بقائمة منفردة منها تحالف الفتح ” .

وأضاف ان ” أي تحالف سياسي سوف لن يستطيع الحصول على الأغلبية في مجلس النواب الا بعد ان يجري تحالفات سياسية تقترب من نهجه ومشروعه السياسي”.

وأوضح البلداوي أن “تحالف الفتح قد شرع منذ مدة بتأسيس تحالف سياسي مع القوى السياسية وانه يمتلك بالوقت الحاضر علاقات قوية مع الكثير من القوى خاصة القوى السياسية الشيعية ” , مشيرا الى ان ” تحالف الفتح هو التحالف الوحيد الذي استمر على تماسكه منذ التاسيس ولم ينفرط عقده ” .