النائب عن الفتح عدي الشعلان ابو الجون : بقاء الأمريكان غير مرحب به ويمثل تدخلا سافرا

عد النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان ابو الجون، الاثنين ، بقاء القوات الأمريكية في العراق فترة أطول بانه تدخلا سافرا، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي العسكري غير مرحب به.

وقال الشعلان في تصريح صحفي إن “الحكومة العراقية ملزمة بقرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية خلال مدة زمنية محددة”.

واضاف ان “بقاء هذه القوات يعتبر أمرا غير مقبول ويجب إخراجها بالطرق السلمية الدستورية”، مشيرا إلى أنه “لا سيادة للبلد في ظل وجود هذه القوات”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية تعهدت في وقت سابق، باتخاذ موقف مغاير اذا تلاعبت الحكومة باتفاق اخراج القوات الاجنبية من العراق، مبينة أن أي محاولة من أجل الالتفاف على الاتفاق سيواجه بإجراء آخر