لجنة برلمانية تدعو لحماية أملاك المسيحيين في كردستان

طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه في برلمان إقليم كردستان عبد الستار مجيد، الاثنين، بحماية أملاك المسيحيين في الإقليم.

وقال مجيد في تصريح صحفي إن “جهات متنفذة ومدعومة من قبل أطراف سياسية استولت على أملاك وأراضي للمسيحيين في قضاء عينكاوه ذو الأغلبية المسيحية في أربيل”.

وأضاف أن “تلك الجهات استغلت نفوذها في الحكومة وتريد تحويل هذه الأراضي إلى مراكز تجارية كونها تقع في منطقة متميزة وأسعار الأراضي فيها مرتفعة جدا”.

وأشار مجيد إلى أنه “من المخجل أن يتم استخدام النفوذ الحكومي والحزبي للاستحواذ على أراضي الأقليات، وهذا الأمر يجب التصدي له”