النائب عن الفتح نعيم العبودي: مقاعد الفتح ستتجاوز 50 مقعدا وخطأ تكليف الكاظمي لن يتكرر

رجح النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، الاثنين، تجاوز مقاعد تحالفه 50 مقعدا خلال الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في تشرين الأول الماضي، فيما اعتبر أن خطأ تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يتكرر.

وقال العبودي في حوار صحفي إن “تحالف الفتح متجذر في المجتمع وسننافس على المركز الأول بأريحية”، مشيرا إلى أن “مقاعد تحالف الفتح قد تتجاوز الـ50 خلال الانتخابات المقبلة”.

وأضاف أن “الخطأ الذي رافق تكليف الكاظمي لن يتكرر”، مبينا أن “الاختيار بين تشكيل الحكومة أو المعارضة ستفرضه الانتخابات”.

ولفت العبودي الى أن “التحالفات المستقبلية مرهونة بنتائج الانتخابات”، مؤكدا أن “انتقال السلطة للحكومة المقبلة سيكون سلميا”.