النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي : سكوت بغداد واربيل عن الخروقات التركية يدعونا للتساؤل والشك

اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي الاثنين , سكوت حكومة مصطفى الكاظمي والإقليم إزاء الخروقات التركية لمناطق شمال البلاد غير صحيح ويحدونا الى التساؤل والشك .

وقال الفتلاوي, ان ” القوات التركية قامت ومازالت تقوم وباوقات متعددة باختراق الحدود العراق وباعماق كبيرة جدا، فضلا عن قيامها باختراق الأجواء العراقية وضرب اهداف مدنية عراقية في دهوك وغيرها التي راح ضحيتها عدد من العراقيين في الإقليم ” .

وأضاف انه ” من المستغرب جدا بان حكومة الكاظمي وحكومة الإقليم لم يتصرفوا بشكل جدي وبما تفرضه على تركيا القوانين الدولية واحترام سيادة الدول اتجاه الجانب التركي “.

وأشار جابر الى ان “سكوت حكومتي الكاظمي والاقليم على خروقات القوات التركية لشمال البلاد تدفعنا طرح العديد من الأسئلة والشكوك”، مطالبا لجنتي الامن والدفاع والخارجية النيابيتين بـ”استضافة الجهات الأمنية العليا وعلى راسها القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة هذا السكوت وماهي الإجراءات الأمنية والدبلوماسية التي تم اتخاذها جراء تلك الخروقات ” .