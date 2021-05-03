الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل حلويات وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على حادث حريق اندلع في معمل حلويات وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ، إنه "فرقها طوقت النيران التي اشتعلت داخل فرن لصناعة الحلويات والمعجنات، فعزلت المحال التجارية المجاورة وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، في منطقة الشورجة شارع الصدرية وسط بغداد".

وبينت، أن "سبب الحادث كان عرضي نتيجة الإهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".