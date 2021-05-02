صادقون النيابية: سننزل الانتخابات البرلمانية المقبلة بهذه التسمية

أكد عضو كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، الأحد، دخول اسماء شابه في الكتلة لخوض الانتخابات بقائمة واحدة، معلنا عن تسمية جديدة.

وقال البلداوي، في تصريح صحفي، اننا”سننزل الانتخابات المقبلة تحت تسمية تحالف الفتح دون رفع اي شعار اخر”، مبينا، “وجود رغبة شابة في الترشح الى الانتخابات مع الخبرات القديمة”.

وأضاف، ان ” بعض الأسماء المخضرمة من تحالف الفتح قررت عدم الاشتراك هذه الدورة في الانتخابات وعدم ترشيح اي شخصية بديلة عنها”.

واشار الى ان” الأسباب كثيرة ولعل في مقدمتها الصحة والكبر السني إضافة إلى فسح المجال للطاقات الشابة”