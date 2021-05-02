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تركيا تعلن اعتقال قيادي بـ"داعش" كان على صلة بالارهابي المقبور ابو بكر البغدادي


أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية، اليوم الاحد، بأن أجهزة الأمن في البلاد ألقت القبض على مواطن أجنبي يعتقد أنه كان على صلة بزعيم تنظيم "داعش" الارهابي المقبور أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية تأكيدها أن عناصر جهاز الاستخبارات التركي نفذت عملية للكشف والقبض على عدة أشخاص مشتبه فيهم بأنهم مرتبطون بـ"داعش"الارهابي وشاركوا في الصراع المسلح إلى جانب هذا التنظيم في مناطق القتال.

وأوضحت المصادر أن عناصر الاستخبارات خلال العملية التي نفذت في منطقة أتاشهير بالشق الآسيوي من إسطنبول، الأربعاء الماضي، تمكنت من إلقاء القبض على المواطن الأجنبي المذكور، الذي لم يتم الكشف عن اسمه الكامل.

وتبين، حسب "الأناضول"، أن هذا الارهابي تواجد في مناطق القتال عام 2014، حيث كان يقدم تدريبات عسكرية داخل "داعش"، وتولى مهمات قيادية في التنظيم، وتحرك مع ما يسمون بـ"أمراء" رفيعي المستوى داخل هيئة اتخاذ القرار فيه.

 

وذكرت المصادر أن التحريات كشفت أن هذا الارهابي لعب دورا في عبور البغدادي إلى مناطق آمنة في سوريا، قبل القضاء عليه في محافظة إدلب عام 2019، لافتة إلى أن هذا الشخص كان على تواصل مستمر مع عناصر لـ"داعش" في مناطق القتال.

 

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