اعتقال اثنين من الفارين من سجن المثنى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على اثنين من الفارين من سجن الهلال في محافظة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه "بعد أن وجه وزير الداخلية، وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود للإشراف الميداني على متابعة وملاحقة الفارين وللوقوف على تفاصيل ما حصل في موقف مركز الهلال بمحافظة المثنى ، فقد تم القاء القبض على اثنين منهم ، حيث وصل عدد الملقى القبض عليهم حتى ساعة إعداد هذا الخبر الى 11 موقوفاً".

وأشارت إلى أن "البحث مازال مستمراً عن بقية الفارين المتبقين والبالغ عددهم 10 فقط، بعد التعاون الكبير من قبل المواطنين هناك وتقديم المعلومات المستمرة للاجهزة الأمنية اول بأول عن أماكن تواجد هؤلاء الفارين".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلقاء القبض على 9 من الفارين من سجن الهلال في محافظة المثنى.