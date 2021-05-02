النائب فاضل الفتلاوي : الطارمية تمثل ممر للدواعش الى كركوك وحمرين وديالى

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي الاحد , ان قضاء الطارمية مازل خطرا ويمثل ممرا للدواعش الى كركوك وحميرين وديالى وان العمليات في قاطع الطارمية بحاجة الى مسك للارض ,

مبينا ان زيادة عمليات داعش الارهابي في الآونة الأخيرة يؤكد بوصول دعم مالي وتسليحي خارجي وبشكل كبير ولابد من تفعيل الجهد الاستخباري الداخلي والخارجي ومتابعة الجهات الداعمة والممولة للتنظيم .

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي, ان ” تصاعد هجمات داعش خلال المدة القليلة الماضية في كركوك وديالى والطارمية شمال بغداد يؤكد لنا بان التنظيم قد تلقى زيادة في الدعم الخارجي ماليا وتسليحيا”.

ودعا الجهات الأمنية والاستخبارية الى “تكثيف المتابعة وتفعيل الجهد الاستخباري الداخلي والخارجي ومتابعة الجهات الداعمة والممولة للتنظيم” .

وأضاف ان ” قضاء الطارمية بحاجة الى جهد امني واستحباري كبيرين على ان يتم مسك الأرض من قبل القوات الأمنية وعدم الالتفات الى الأصوات كلما قامت القوات الأمنية بعمليات استباقية للتنظيم في تلك المنطقة الاستراتيجية ” , موضحا ان ” قضاء الطارمية مازال خطرا ويمثل ممرا للدواعش الى كركوك وحميرين وديالى” .