الأخبار

النائب عن الفتح محمد الشبكي: لا يمكن لقوات التحالف أن تكون بديلة عن الحكومة


اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، الاحد، أنه لا يمكن لقوات التحالف الدولي أن تكون بديلة عن الحكومة العراقية واجهزتها الأمنية، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن فرض هيبتها وسيادة القانون على كامل الأرض العراقية.

وقال الشبكي في بيان، إنه "في الوقت الذي نؤكد على تطبيق قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق، ونتابع بإهتمام خطوة الحكومة بجدولة انسحاب تلك القوات من بلدنا العزيز، فإننا نستغرب من تسارع بعض الجهات السياسية ودعوتها لزيادة عديد القوات الأجنبية بذريعة الدفاع عن البلد".

واعرب الشبكي عن رفضه "هذه الدعوات لزيادة عديد قوات التحالف الدولي لان العراق ليس بحاجة اليهم وهو قادر بشجاعة ابناءه وتضحياتهم الدفاع عن ارضه وسمائه، بالإضافة الى ان دور قوات التحالف كان للاستشارة والتدريب وليست هناك قوات قتالية كما ادعت الحكومة".

واعرب عن استغرابه من "وجود قوات التحالف بين حدود المحافظات الشمالية لان هذا يؤشر عن تغير مهمة قوات التحالف الى اشبه بقوات حفظ السلام وليس محاربة عصابات داعش، ولا يمكن لقوات التحالف الدولي أن تكون بديلة عن الحكومة العراقية واجهزتها الأمنية".

ولفت الى أن "الحكومة الاتحادية مسؤولة عن فرض هيبتها وسيادة القانون على كامل الأرض العراقية والحدود الدستورية للمحافظات كافة وحدود إقليم كوردستان حسب قرار مجلس الامن المرقم (688) في 27/8/1992(حدود الخط الأخضر)"،

معلناً رفضه "انشاء اللجان التنسيقية في المناطق المتعايش عليها لان الهدف منها إعادة نفوذ بعض الجهات الحزبية الكردية للسيطرة على مناطق تسكنها المكونات العراقية والعودة الى سياسة المساومات والصفقات السياسية على حساب هذه المناطق في وقت تتمتع بالاستقرار الأمني بفضل تضافر جهود قواتنا الأمنية بصنوفها المتعددة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية تعلن اعتقال ثلاثة "فارين" من سجن المثنى
صادقون النيابية: سننزل الانتخابات البرلمانية المقبلة بهذه التسمية
تركيا تعلن اعتقال قيادي بـ"داعش" كان على صلة بالارهابي المقبور ابو بكر البغدادي
مطلب برلماني بإدراج استجواب وزير المالية في الجلسة المقبلة
اعتقال اثنين من الفارين من سجن المثنى
سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد
توصيات جديدة بشأن التعليم الحضوري والسفر وحظر التجوال
النائب فاضل الفتلاوي : الطارمية تمثل ممر للدواعش الى كركوك وحمرين وديالى
النائب عن الفتح محمد الشبكي: لا يمكن لقوات التحالف أن تكون بديلة عن الحكومة
استشهاد عدد من متظاهري المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي واصابة العشرات بعد أن تم أطلاق النار عليهم من أفواج الحماية لوزارة المالية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.17
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك