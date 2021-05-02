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تعرف على طريقة هروب تجار المخدرات من السجن في المثنى


كشف مصدر أمني، اليوم الاحد، الطريقة التي تمكن من خلال هروب عدد من المحكومين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى.

وقال المصدر  ان "احد المحكومين قام بطلب الطعام من حارس الموقف ثم قاموا جميعهم بمهاجمته والخروج من الموقف".

واضاف انه "تم القبض على 11 هارب وعمليات التفتيش مستمرة"، لافتا الى ان "حارس الموقف تعرض الى اصابات طفيفة".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت وزارة الداخلية، تشكيل لجنة تحقيقية عليا بحادث هروب موقوفين من سجن الهلال في محافظة المثنى.

خلية الاعلام الامني ذكرت بيان ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي، ارسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى".

يشار الى ان الاجهزة الامنية القت القبض على 9 موقوفين (بحسب البيان) من اصل واحد وعشرين فروا من مركز الهلال، وان الاجهزة الامنية والاستخبارية في وزارة الداخلية تقوم ومنذ الساعات الاولى للعملية باجراءات البحث والتحري والتعقب الاستخباري لالقاء القبض على بقية الهاربين .

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تعرف على طريقة هروب تجار المخدرات من السجن في المثنى
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