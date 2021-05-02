النزاهة تطيح بمنتحل صفة يوهم المواطنين بالتعيينات الحكومية

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط متهم ينتحل صفة العمل بأحد الأجهزة الرقابيَّة، مبينةً أنه يطلب مبالغ ماليَّة من المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين في مؤسسات الدولة.

بيان للهيئة أفاد بتلقي مديريَّة تحقيق الهيئة بمحافظة البصرة معلوماتٍ عن وجود شخص ينتحل صفة موظف يعمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة ويمارس عمليات النصب على المواطنين وأخذ مبالغ ماليَّةٍ لقاء وعود كاذبة بالتعيين، مؤكدةً تأليفها فريق عملٍ من المديريَّة، وبعد نصب كمين محكم؛ تمكن الفريق من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الفريق دَوَّنَ أقوال المتهم الذي اعترف صراحة بأنه انتحل هذه الصفة، وطلب مبالغ ماليَّة من المواطنين، إلى أن تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بمنطقة الجزائر في المحافظةأثناء تسلمه مبلغاً مالياً من إحدى المواطنات لقاء وعود كاذبة بتعيينها في شركة ناقلات النفط، إذ أوهمها بأنه تم إكمال معاملة تعيينها من قبل أحد موظفي الشركة، الذي ادعى أنه سوف يتم تسليمه المبلغ المتسلم منها والذي تم ضبطه بالعملية

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الفريق دَوَّنَ أقوال المتهم الذي اعترف صراحة بأنه انتحل هذه الصفة، وطلب مبالغ ماليَّة من المواطنين، إلى أن تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بمنطقة الجزائر في المحافظةأثناء تسلمه مبلغاً مالياً من إحدى المواطنات لقاء وعود كاذبة بتعيينها في شركة ناقلات النفط، إذ أوهمها بأنه تم إكمال معاملة تعيينها من قبل أحد موظفي الشركة، الذي ادعى أنه سوف يتم تسليمه المبلغ المتسلم منها والذي تم ضبطه بالعملية