القبض على 15 متهما بقضايا مختلفة في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن تمكن مفارز قسم شرطة قضاء علي الغربي شمال المحافظة من إلقاء القبض على (15) متهماً مطلوباً الى العدالة وفق اوامر قبض وتحري اصولية وبمختلف الجرائم الجنائية.

وقالت المديرية في بيان ان "ثمانية من ضمن المتهمين الملقى القبض عليهم مطلوبين وفق أحكام المادة (٤٣٠) التهديد، ومتهم بجريمة النصب والاحتيال".

واشار البيان الى ان "بقية المعتقلين مطلوبين بتهمة التجاوز على اراضي الدولة وحسب قرار المادة (١٥٤) ق.ع".