المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة تتعلق بعمل مجالس المحافظات والاقضية

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، اصدار قرار يقضي بعدم دستورية مادة تتعلق بعمل مجالس المحافظات والاقضية.
وذكر بيان لاعلام المحكمة الاتحادية ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ في ٢٠٢١/٥/٢ ، والخاصة بمجالس المحافظات".
واضاف ان "المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولا من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية".
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