وزير التربية يوضح بشأن مصير العام الدراسي الحالي

حدد وزير التربية علي حميد الدليمي، مصير العام الدراسي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا، مؤكدا ان الموضوع خاضع لدراسة علمية وتربوية من قبل الوزارة وهيئة الرأي وكذلك اللجنة الدائمة للامتحانات لاتخاذ القرارات الصحيحة".

وقال الدليمي في تصريحات أنه "من الصعب اتخاذ قرار انهاء العام الدراسي الحالي أسوة بالعام الماضي"،

مبيناً أن "الموضوع يجب أن يدرس بشكل علمي وتربوي من قبل الوزارة وهيئة الرأي وكذلك اللجنة الدائمة للامتحانات لاتخاذ القرارات الصحيحة".

واضاف، ان "المقترحات الخاصة بانهاء العام الدراسي مرهون تطبيقها بالواقع الصحي"، مؤكداً أن "هناك تواصل ما بين الوزارة ولجنة التربية النيابية لدراسة التحديات التي تواجه العملية التعليمية".

وبين أن "المقترحات والتوصيات التي ترفع الى اللجنة العليا للصحة والسلامة تقدم في ظل تطور الازمة الوبائية ففي حال حصول تطور يتم تقديم توصيات واذا بقي الوضع على ما هو عليه يتم الاستمرار بالاجراءات الحالية".