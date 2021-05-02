مدير صحة الكرخ يعلن اعتقال شخص حاول إضرام النار بمستشفى في بغداد

أعلن مدير دائرة صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، اعتقال شخص حاول إضرام النار في مأخذ الأوكسجين المركزي في بغداد.

وقال الحجامي في بيان إنه "تم مسك شخص حاول إضرام النار في مأخذ الأوكسجين المركزي في مستشفى دار السلام- قاعة الشهيدة الصيدلانية سهير شاكر، المخصص لمعالجة مرضى كورونا وتم إخماد اللهب مباشرة من قبل المنتسبين وتم تسليم الجاني للاستخبارات".

وكرر الحجامي، التأكيد على "كافة المنتسبين باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والبقاء متيقظين طوال الوقت".