خروج خط رئيسي للكهرباء عن الخدمة بسبب اعتداء ارهابي بديالى

اكد مصدر امني في ديالى، السبت، خروج خط رئيسي للكهرباء عن الخدمة بسبب اعتداء ارهابي شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر ،ان” الخط الرئيسي الناقل للكهرباء المستوردة من ايران والمار في منطقة حوض اكباشي قرب ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) تعرض الى اعتداء ارهابي ما ادى الى خروجه عن الخدمة بالوقت الراهن”.

واضاف المصدر،ان” الاجهزة الامنية تجري تمشيط واسع لمعرفة مكان استهداف الخط وتامين ابراجه الرئيسية”.

وكانت ابراج الكهرباء استهدفت اكثر من مرة في ديال خلال الاشهر الماضية من قبل داعش الارهابي”