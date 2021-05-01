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الحشد الشعبي:احبطنا 9 هجمات على “نفط خانة” خلال 10 اشهر


اكد الحشد الشعبي، السبت، احباطه 9 هجمات على نفط خانة شرق ديالى على مدار 10 اشهر.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ داعش الاهابي شن 9 هجمات على نقاط الحشد الشعبي في تلال نفط خانة (90كم شرق بعقوبة )اخرها يوم امس في محاولة لاختراق تحصينات ونقاط المرابطة الا ان بسالة مقاتلي الحشد وتفانيهم في التصحية اسهمت في افشال كل الهجمات التي جرت عل مدار 10 اشهر”.

واضاف، ان “استخدام الحشد الشعبي تكتيات عسكرية متطورة في الرصد والمتابعة اسهمت في كسر شوكة داعش رغم اعتماده على القنص والعبوات الناسفة والقصف بين فترة واخرى الا ان اخفق في تحقيق مبتغاه ولو البسيطرة على نقطة مرابطة واحدة”.

واشار الى ان “وجود الحشد الشعبي في نفط خانة اسقط اجندة داعش في الوصول الى حقول النفط ومحاولة استهداف منشاءاتها لافتا الى ان الوضع تحت السيطرة ودماء الشهداء والجرحى كانت عامل في تعزيز الروح المعنوية في مواصلة العطاء”.

وكان داعش الارهابي هاجم مساء يوم امس تلال نفط خانة الا ان الحشد الشعبي نجح في افشاله والسيطرة على الموقف”

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