صادقون : قانون الجرائم المعلوماتية سيتم حسمه في الجلسة المقبلة

أكد النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، السبت، على ضرورة تنفيذ قانون الجرائم المعلوماتية بعد أن تم تعديله ومناقشة.

وأوضح الفتلاوي في تصريح ”أن قانون الجرائم المعلوماتية قد تم مناقشته للمرة الثانية وهناك تعديلات واضافات عليه”، مبيناً انه “سيتم التصويت عليه في الجلسة القادمة “.

وأضاف أن ”قانون الجرائم المعلوماتية يجب أن يطبق لضمان حقوق الافراد وعدم التجاوز او التدخل بما لا يعنيك ويجب أن ينظم بشكل يرضي الجميع لضمان حفظ حقوق المواطنين “.

وأشار الى أنه ”يجب أن يطبق تحت أشراف منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان بشكل يرضي الجميع ويتوافق مع المواطنين“، مبيناً ان ”البرلمان يجري الان نقاشات مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية لمشروع القانون“.

يذكر أن القانون يعالج القضايا التي ترتبط بـ”الإنترنت والهاتف المحمول وكل القضايا الإلكترونية التي لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي أو ترتبط بها”.