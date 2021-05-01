الأخبار

صادقون : قانون الجرائم المعلوماتية سيتم حسمه في الجلسة المقبلة


أكد النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، السبت،  على ضرورة تنفيذ قانون الجرائم المعلوماتية بعد أن تم تعديله ومناقشة.

وأوضح الفتلاوي في تصريح  ”أن  قانون الجرائم المعلوماتية قد تم مناقشته للمرة الثانية وهناك تعديلات واضافات عليه”، مبيناً انه “سيتم التصويت عليه في الجلسة القادمة “.

وأضاف أن ”قانون الجرائم المعلوماتية يجب أن يطبق لضمان حقوق الافراد وعدم التجاوز او التدخل بما لا يعنيك ويجب أن ينظم بشكل يرضي الجميع لضمان حفظ حقوق المواطنين “.

وأشار الى أنه ”يجب أن يطبق تحت أشراف منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان بشكل يرضي الجميع ويتوافق مع المواطنين“، مبيناً ان ”البرلمان يجري الان  نقاشات مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية لمشروع القانون“.

يذكر أن القانون يعالج القضايا التي ترتبط بـ”الإنترنت والهاتف المحمول وكل القضايا الإلكترونية التي لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي أو ترتبط بها”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي:احبطنا 9 هجمات على “نفط خانة” خلال 10 اشهر
خندق بين العراق وسوريا لمنع تسلل الإرهابيين
صادقون : قانون الجرائم المعلوماتية سيتم حسمه في الجلسة المقبلة
القبض على متهم بإطلاق نار على دار احد المواطنين
الصحة النيابية تستعد لاصدار تقريرها بشأن فاجعة ابن الخطيب
التغيير: وزير الخارجية يتعامل مع تركيا وفقا لمصلحة حزبه وليس العراق
النائب حسن سالم: على البرلمان وضع حد لتبذير الكاظمي بثروات العراقيين
خبير: ملف الكهرباء سياسي تضغط به الولايات المتحدة على الدول
المفوضية تعلن الموقف النهائي للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات
الاستخبارات: القبض على مسؤول الاوكار في صحراء الانبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.17
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك