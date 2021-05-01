الصحة النيابية تستعد لاصدار تقريرها بشأن فاجعة ابن الخطيب

أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، السبت، قرب اصدار قرارات وتوصيات تتعلق بحادثة مستشفى ابن الخطيب خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “لجنة الصحة النيابية بصدد اصدار تقريرها بشان حادثة مستشفى ابن الخطيب وماهي المسببات التي أدت إلى استشهاد العشرات”.

واضاف ان “التوصيات ستطرح خلال جلسة مجلس النواب المقبلة وأي شخص يثبت تقصيره سيحال للتحقيق مهما كان عنوانه”.

ولفت إلى أن “التقرير الخاص بمستشفى ابن الخطيب مهني فني لا يستهدف اي جهة على حساب جهة أخرى “،

ويرى كثير من المراقبين أن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب تم تسويفها وعدم اتخاذ اي اجراء ازاءها، نتيجة تبعية الجهات المسؤولة لبعض الاحزاب السياسية.