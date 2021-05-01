التغيير: وزير الخارجية يتعامل مع تركيا وفقا لمصلحة حزبه وليس العراق

اتهم النائب عن حركة التغيير غالب محمد، السبت، وزارة الخارجية بالتغافل عن قيام القوات التركية بإنشاء قواعد جديدة في محافظة دهوك.

وقال محمد في حديث صحفي إن “إنشاء هذه القواعد هي اعتداء صارخ وتحدي لسيادة العراق، في الوقت الذي نرى صمت خجول جدا وغير مقبول لوزارة الخارجية”.

وأضاف، أن “الوزارة المعنية يديرها وزير تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني لدى حزبه علاقات إستراتيجية مع تركيا ويتعامل بمصالح الحزب بعيدا عن الدفاع عن سيادة الدولة”.

ودعا لجنة الأمن والدفاع النيابية الى “الاجتماع وتقديم تقرير مفصل لهيئة رئاسة البرلمان لشرح خطورة الاعتداء التركي الأخير، وبناء قواعد في مناطق سكانية”.

وكانت مصادر قد تحدثت عن قيام القوات التركية ببناء قواعد جديدة مطلة على جبل متين في محافظة دهوك، وقاموا بإخراج العوائل من قراهم.