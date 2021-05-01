النجف تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء القادم بمناسبة شهادة امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء القادم بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام .

وقال الياسري في موتمر صحفي "نعلن عن تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء من هذا الاسبوع بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

واضاف الياسري ان "المحافظة تجهز بـ 8 ساعات فقط من اصل 24 ساعة تجهيز النجف من الطاقة الكهربائية ونطالب رئيس الوزراء بالتدخل الشخصي لحل هذه المعضلة التي تتكرر كل صيف".

وتابع ان "20 الف عنصر أمني سيؤمنون زيارة الامام علي ع ضمن خطة أمنية تدخل حيز التنفيذ من يوم غد الأحد".