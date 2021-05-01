مصدر: عدنان درجال يشكل تحالفا انتخابيا جديدا

كشف مصدر نيابي , السبت , عن تقديم وزير الشباب عدنان درجال الى مفوضية الانتخابات قائمة بأسماء مرشحين لقائمة انتخابية لتحالف جديد جديد اسمها (حلول ) وهو رئيسا للتحالف , مؤكدا ان أربعة وزراء حاليين وسابقين ونواب ضمن تحالف درجال.

وقال المصدر ان ” وزير الشباب عدنان درجال سيتقدم اليوم بقائمة تحالف جديد وسيكون على راسها ” , مبينا انه “لأول مرة يتراس رياضي تحالف سياسي انتخابي ” .

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان “التحالف سينزل تحت اسم ( حلول ) في جميع المحافظات حتى محافظات إقليم كردستان ويضم أربعة وزراء حاليين وسابقين إضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب ” .

يذكر ان مفوضية الانتخابات ستغلق باب تقديم التحالفات اليوم السبت الأول من أيار الجاري الساعة الثانية عشر منتصف الليلة