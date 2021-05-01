اندلاع حريق داخل مستشفى البصرة التعليمي

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق داخل مستشفى البصرة التعليمي.

وقال المصدر ، ان "سبب الحريق هو تماس كهربائي"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث لاخماد الحريق".

من جهتها اشارت دائرة صحة البصرة، الى ان الحريق اندلع في القسم الباطني ب‍مستشفى البصرة التعليمي، واصفة اياه بالبسيط جداً .

وقال مدير الدائرة عباس التميمي في بيان وزعه على عدد من وسائل الاعلام بينها السومرية نيوز، إن "حادث الحريق تم إخماده من قبل فرق الدفاع المدني دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية"، لافتا إلى أنه "نتج عن (عطب) في إحدى نقاط التيار الكهربائي"، مؤكدا السيطرة عليه خلال دقائق".