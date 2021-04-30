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اعتقال اثنين من ارهابي داعش بعملية امنية استباقية شرقي الفلوجة


اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار  ،الجمعة ،  اعتقال اثنين من ارهابي داعش بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة  .

وقال كسار في تصريح صحفي  ان ” قوة امنية من قيادة شرطة محافظة الانبار شرعت بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عنصرين من ارهابي داعش في المناطق المستهدفة “.

واضاف ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدفين دون وقوع أي مقاومة تذكر ، مبينا ان” المعتقلين يعدان من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهم تتعلق بالإرهاب ومهاجمة القطعات العسكرية اثناء عمليات التحرير، موضحا ان” القوات الامنية نقلت المعتقلين المطلوبين وفق المادة 4/ ارهاب الى احدى  المراكز الامنية للتحقيق معهما لمعرفة مدى تورطهما بالتهم الموجه ضدهما “.

يذكر ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال العديد من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي كانوا يرمون الدخول الى مدن الانبار  “

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