وزارة المالية تعلن عن ضوابط التقديم على إجازة الخمس سنوات

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن ضوابط التقديم على اجازة الخمس سنوات التي وردت ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وأوضحت دائرة الموازنة في الوزارة خلال بيان أنه "ورد نص ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المادة /٢٦- اولا، التي تنص على "للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله وبناء على طلب الموظف، منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات، وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا الضوابط التي اصدرتها الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء لسنة / ۲۰۱٩ ".

واضاف البيان انه "يحق للموظفين الذين تم منحهم اجازة اربع سنوات حسب المادة ٣٨-اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنه ٢٠١٧ و انهى مدة الاجازة وتمت مباشرتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم اجازة خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة ٢٦- اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ولمرة واحدة فقط".