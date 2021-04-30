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قائد شرطة الانبار يعلن عن الاستيلاء على صواريخ ومواد متفجرة غرب الانبار


اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ، الجمعة، الاستيلاء على صواريخ متنوعة ومواد تفجير بعملية امنية استباقية استهدف المناطق الغربية .

وقال كسار في تصريح صحفي ان “قوة امنية قيادة شرطة الانبار شرعت بعملة امنية استباقية استهدفت المناطق الصحراوية التابعة لقضاء حديثة غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود صواريخ ومواد تفجير واسلحة متنوعة في المناطق المستهدفة “.

واضاف ان” القوات الامنية استولت على 6 صواريخ كاتيوشا و 20 صاروخ دبابه و 55 فيروز صواريخ و 7 قذائف هاون عيار 82 و 05 غالون مفخخ سعة 10 لتر و 5 رومانات ميكانيكية فضلا عن مساطر تفجير عدد 250 مسطرة و 57 صواعق تفجير وعبوة تشكيلية محلية الصنع و قنبلة يدوية هجومية وصاروخ جهنمي، مبينا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية ، مؤكدا ان الاسلحة المضبوطة من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرته على المناطق المستهدفة “.

يشار الى ان قيادة شرطة الانبار كثفت من اجراءاتها الامنية على المناطق الصحراوية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني “

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