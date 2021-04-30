كردستان تحظر حركة التنقل بين محافظاته في أيام العيد

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، الجمعة، حظر حركة التنقل بين مناطق ومدن محافظات الإقليم خلال أيام عيد الفطر فيما اعلنت عن استئناف الدوام في المدارس والمعاهد التعليمية بعد عطلة العيد.

وأشارت اللجنة في بيان صادر عن وزارة الإقليم إلى فتح أبواب المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعد عيد الفطر، وبعد تقييم للوضع الصحي ومدى تأثير فيروس كورونا.

ونوه البيان إلى حظر حركة التنقل في المحافظات كافة (أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة)، والإدارات المستقلة (رابرين، وكرميان) والوحدات الإدارية كافة من الساعة (12:00) في الليلة الأخيرة لشهر رمضان ولغاية الساعة (12:00) من ليلة اليوم الثالث من عيد الفطر.

وأكد البيان على حظر السفر إلى الهند للمواطنين العراقيين، وحظر السفر من الهند للأجانب الذين زاروا هذا البلد، مع إخضاع العراقيين العائدين من ذلك البلد للعزل الصحي في المنافذ الحدودية لإقليم كردستان