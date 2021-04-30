القبض على 11 ارهابيا وضبط منشورات تمجد البعث في ديالى

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القاء القبض على ١١ إرهابياً في ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان انه”بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعملية استخبارية دقيقة من القبض على ١١ إرهابياً في نواحي ابو صيدا وبني سعد والعبارة في محافظة ديالى”.

واضافت، انه”تم ضبط منشورات تمجد حزب البعث المقبور داخل البساتين، كما تبين انهم كانوا يحاولون استهداف الأجهزة الامنية والمواطنين الأبرياء بالعبوات الناسفة والقنص وقد تم تدوين اقوالهما بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”