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بالفيديو .... يوما بعد آخر الفتنة التشرينية تكشف عن انيابها القذرة


يوما بعد اخر تتكشف الحقائق عن الفتنة التشرينية وتكشف عن انيابها فبعد الاموال الخليجية التي صرفت على الذي نادى بالباطل ( نازل اخذ حقي ) ورفع شعارات انها مظاهرات سلمية جاءت اعترافات احد التشريين على اليوتيوب لتكشف عن الوجه الحقيقي لهذا التظاهرات 

حيث اعترف هذا الشخص ان المدعو ضرغام وهو ما يسمى بناشط من جماعة الضال المضل الصرخي قد طلب منه تجهيز ( التواثي ) العصي الغليظة والسكاكين اثناء المشاركة في التظاهرات 

وان قالوا انها مظاهرات سلمية نقول لهم شاهدوا هذا الفيديو لتعرفوا ان كانت سلمية ام لا : 

 

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