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حكم جديد بـ 6 سنوات سجن لمدير مصرف أسبق في العمارة


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد للمدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني - فرع العمارة؛ لتعمده الإضرار بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت تفاصيل القضيَّة في بيان حيث أفادت بإصدار محكمة جنايات ميسان - الهيأة الأولى قراراً بالحكم على المدان المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني //فرع العمارة، تضمن الحبس الشديد لمدة (٦) ست سنوات؛ وذلك على خلفيَّة إضراره المتعمد بالمال العام.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أن قرار الحكم الصادر بحق المدان جاء استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، في القضية الجزائيَّة التي تتلخص وقائعها في صرف قروضٍ خلاف القانون ودون علم وموافقة المقترضين، لافتةً إلى أن المدان كان قد تصرف بالمبالغ خلاف القانون والتعليمات .

وأضافت إن المحكمة، و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة (٦) ست سنوات (ثلاث سنوات لكل فقرة حكمية)؛ وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة.

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر آذار الماضي عن صدور قرار حكمٍ بالسجن لمدة (15) سنة للمدير الأسبق للمصرف الزراعي - فرع العمارة بتهمة الاختلاس، موضحةً أن قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان برد المبلغ المختلس.

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حكم جديد بـ 6 سنوات سجن لمدير مصرف أسبق في العمارة
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