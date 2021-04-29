تحالف الفتح: أنقطاع التيار الكهربائي متعمد

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس، إن المخصصات الماليى لوزارة الكهرباء هي من اكبر المخصصات في العراق وما يحدث الان من أنقطاع مستمر في الطاقة هو أنقطاع متعمد.

وقال كريم في تصريح صحفي إن “التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء كبيرة جداً ولا يوجد مبرر او عذر لانقطاعها بشكل مستمر“،

مبيناً ”أن الانقطاع يحدث بشكل متعمد حتى يذهبون بأستثمارات جديدة باتجاه الدول المدعومة من الولايات المتحدة“.

وأضاف الى ”أن سوء الادارة والفساد المستشري في الوزارة كانت نتيجة تراكمية منذ عقد وجعل الطاقة الكهربائية بهذا الشكل “

وشدد على ضرورة ”تفعيل دور الرقابة ومحاسبة المقصرين اذا ارادت الحكومة تحسين الواقع المهربائي في البلاد”.

يذكر أن البلد يعاني منذ 17 عام ولم تنحل مشكلة الكهرباء على الرغم من وجود التخصيصات المالية الكبيرة لكنها لم تؤثر بسبب الفساد المستشري وسوء الادارة“.