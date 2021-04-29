النائب الفتلاوي: الطعن بقانون الانتخابات ماهو الا محاولة لتأجيل اجرائها عن موعدها المحدد

اكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الخميس، إن من يطعن بقانون الانتخابات لا يريد لها أن تجري في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن من غير الممكن إجراء التعديلات على قانون الانتخابات، الآن قياسا بالوقت المتبقي لموعد الانتخابات”.

وتساءل: “اين كانت الحكومة من قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه منذ اكثر من 4 أشهر”.

ولفت إلى أن “الطعن بقانون الانتخابات في هذا الوقت غير صحيح”، مشيرا إلى أن “من يطعن بقانون الانتخابات فإنه لا يريد لها ان تجري الانتخابات في موعدها المحدد في العام الحالي”.