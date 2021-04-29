النائب عن الفتح حامد الموسوي : موارد الإقليم النفطية ومنافذه يجب ان تكون تحت سلطة الحكومة دستوريا

اكد عضو تحالف الفتح، النائب، حامد الموسوي، الخميس، ان الموارد النفطية الخاصة بالإقليم والمنافذ يجب ان تكون بيد الحكومة الاتحادية وفق تعليمات الدستور.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي انه” من الضروري ان تدعو الحكومة الاتحادية قيادات كردستان الى تسليم واردات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية وفقا للاتفاقات المبرمة”.

وأضاف، ان” العودة الى لغة التصعيد تجاه الحكومة الاتحادية لن تجدي نفعا ولابد ان تعلم انها مسؤولة قانونيا وامام الشعب باتفاقية تسليم الواردات الى الحكومة الاتحادية”.

وأشار الى ان” تسليم كردستان للموارد النفطية وغير النفطية جزء من التزامها بالدستور الذي نص على ضرورة تسليم حكومات الإقليم والمحافظات المورد الاتحادية الى بغداد”