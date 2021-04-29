العامري يصدر بياناً حول المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

اصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، بيانا حول المفسوخة عقوهدم من الحشد الشعبي، مشددا على ايجاد حل لهم اسوة باقرانهم في الاجهزة الامنية.

وقال العامري في البيان "لن نقف مكتوفي الايدي ازاء ابنائنا من الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم فما زلنا نتواصل مع الجميع من اجل ايجاد حل وعودة هؤلاء المجاهدين الذين انتظروا طويلا ومروا بظروف صعبة".

واضاف البيان، "نتمنى من دولة رئيس الوزراء المحترم ومن معالي وزير المالية ايجاد حل للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي اسوة باخوانهم من الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب الذين تمت اعادتهم الى الخدمة منذ فترة طويلة".