العراق يسدد دفعة تعويضات جديدة للكويت: تبقى 1.7 مليار من أصل 52.4 مليار دولار

قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسوية مطالبات المتضررين من الغزو العراقي للكويت عام 1990، الاربعاء (28 نيسان 2021)، إنها دفعت 380 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي ما دفعته للمطالبين بتعويضات إلى 50.7 مليار دولار.

وأوضحت اللجنة أنه بذلك يتبقى للحكومة الكويتية مبلغ 1.7 مليار دولار، لتلبية مطلب معلق تقدمت به مؤسسة البترول الكويتية عما فقدته من إنتاج ومبيعات نفطية نتيجة للأضرار التي لحقت بحقول النفط.

وتأتي المدفوعات من إيرادات النفط العراقي، ويجري تسليمها كل 3 أشهر