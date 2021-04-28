محلل سياسي : : الرقابة الدولية على الأنتخابات لا تمنع عمليات التزوير

بين المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الاربعاء، أن وجود أشراف دولي على الأنتخابات لا يمنع عمليات الزوير التي من المقرر إجراؤها في اكتوبر.

وأكد الخزعلي في تصريح لوكالة / المعلومة / ”يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية في عملية ممارسة الأنتخابات وآلية جمع الاصوات وأحتسابها وفرزها “.

وأضاف “لا بد من ان تكون خطوات العملية الانتخابات نزيهة وشفافة وواضحة للناخب ومن المكن أن تكون هناك رقابة دولية ولكن هذا شأن داخلي عراقي“،

مبيناً ”في حال فازت كتلة معينة وتم الاعتراض من قبل دولة معينة لا يوخذ بهذا الاعتراض وسوف يعتبرونا شأن داخلي“.

وذكر أن على “المفوضية مسؤلية أجراء أنتخابات تشريعية نزيهة وشفافة والتركيز على القانون وتطبيقه وأن تكون عملية أحتساب الاصوات والعد والفرز عملية قائمة على النزاهة والشفافية لضمان حقوق الصوت العراقي ووصوله الى المكان الصحيح“