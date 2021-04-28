100 عجلة اسعاف امريكية ومعدات حربية تصل قاعدة عين الاسد الجوية

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بوصول نحو 100 عجلة اسعاف امريكية ومعدات حربية الى قاعدة عين الاسد الجوية غرب الانبار.

وقال المصدر ان “رتلا امريكيا مكون من 100 عجلة اسعاف امريكية وشاحنات محملة بمعدات حربية وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غرب الانبار”.

وأضاف، ان “الرتل وصل الى مبنى القاعدة وسط إجراءات امنية غير مسبوقة من قبل القوات الامريكية بعد زيادة تحصيناتها الامنية حول المبنى لدواعي احترازية”، مبينا ان “القوات الامريكية تستخدم الطائرات المسيرة في عمليات المراقبة والرصد فوق مبنى القاعدة”.

يشار الى ان قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار تشهد بين الحين والاخر وصول معدات حربية.