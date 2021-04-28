الحشد الشعبي: على الحكومة بيان موقفها تجاه القصف التركي لحفظ هيبة الدولة

أعتبر القيادي في الحشد الشعبي، محمود مرضي، الاربعاء، إن ما يجري الان في شمال العراق من خروقات وقصف من الجانب التركي هو أعتداء واضح تجاه الدولة.

وذكر مرضي في تصريح لوكالة / المعلومة / ”أن الاعتداءات باتت تتكرر والقصف مستمر داخل الاراضي العراقية من الجانب التركي وبدون علم الحكومة العراقية“.

وحذر في ”حال أثر القصف على أمن الحشد او تعارض مع قطوعاتهم سيكون لنا رد بهذا الشأن”، مبيناً ان “صمت الحكومة المستمر وعدم وجود موقف حقيقي يحفظ هيبة العراق“.

يذكر أن ”تركيا تقصف باستمرار مواقع في شمال العراق، وقد أدى تكثيف هذا القصف من العام الماضي“