لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية : حكومة الكاظمي أخفقت في تطبيق برنامجها الوزاري

اكدت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية ، الأربعاء، أن أغلب الوزارات لا تمتلك رؤية أو مشاريع واضحة على أرض الواقع، مشيرة أن الحكومة أخفقت في الكثير من الجوانب الأساسية في تطبيق برنامجها الوزاري.

و قال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي إن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تترجم منهاجها الوزاري إلى برنامج حكومي لغاية الان”.

وأضاف البلداوي، ان “اغلب الوزارات ليس لديها رؤية واضحة والقسم منها أصبحت مجرد وزارات لتسيير أعمال يومية يختصر عملها على ادارة الفقط”.

ولفت إلى أن “الحكومة لم تفصح عن نسب الانجاز الحقيقية خلال الفترة الماضية”، مؤكدا ان “حكومة الكاظمي لم تقدم شيئ يذكر للشعب سوى انعدام الثقة بهذه الحكومة”.

وكان رئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي حازم الخالدي أكد في تصريح سابق، أن نسبة إنجاز الحكومة للمنهاج الوزاري بلغت ( 486, 17 ) بالمئة وبنسبة تلكؤ فاقت ( 486, 82 ) بالمئة.